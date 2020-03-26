الملك سلمان:G20 ستجتمع بقمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال الشعوب

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن مجموعة العشرين ستجتمع في قمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال الشعوب.
ولفت بن سلمان، إلى أنه "في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية، للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا و تعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء".
وأرفق تصريحه بعبارة: "حمى الله العالم من كل مكروه".
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