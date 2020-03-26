الملك سلمان:G20 ستجتمع بقمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال الشعوب

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن ​مجموعة العشرين​ ستجتمع في قمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال الشعوب.

ولفت بن سلمان، إلى أنه "في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة ​كورونا​ المستجد، التي تؤثر على ​الإنسان​ والأنظمة الصحية و​الاقتصاد العالمي​، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية، للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا و تعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء".

وأرفق تصريحه بعبارة: "حمى الله العالم من كل مكروه".