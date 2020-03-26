أعلن وزير التعليم التركي ضياء سلجوق، أن بلاده ستمدد إغلاق المدارس في البلاد حتى 30 نيسان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن "التعليم عن بعد سيستمر خلال تلك الفترة".
ولفت وزير الصحة فخر الدين قوجة الذي كان يتحدث بجانب سلجوق، إلى أن "الإغلاق ليس عطلة لكنه إجراء وقائي لحماية الأسر".
وأغلقت تركيا المدارس وصممت نظاما للتعليم من المنازل للطلاب لمواصلة دروسهم بعد التفشي الذي بدأ هناك قبل أسبوعين، حيث زاد عدد الوفيات في تركيا إلى حدود يوم الثلاثاء إلى 44، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 1872 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا تمدد إغلاق المدارس حتى 30 نيسان بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.