سلطات تركيا تمدد إغلاق المدارس حتى 30 نيسان بسبب كورونا

أعلن وزير التعليم التركي ضياء سلجوق، أن بلاده ستمدد إغلاق ​المدارس​ في البلاد حتى 30 نيسان بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، مؤكداً أن "التعليم عن بعد سيستمر خلال تلك الفترة".

ولفت ​وزير الصحة​ فخر الدين قوجة الذي كان يتحدث بجانب سلجوق، إلى أن "الإغلاق ليس عطلة لكنه إجراء وقائي لحماية الأسر".

وأغلقت ​تركيا​ المدارس وصممت نظاما للتعليم من المنازل للطلاب لمواصلة دروسهم بعد التفشي الذي بدأ هناك قبل أسبوعين، حيث زاد عدد الوفيات في تركيا إلى حدود يوم الثلاثاء إلى 44، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 1872 حالة.