الصحة البولندية: عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز الألف شخص

أعلنت وزارة الصحة البولندية، أن "عدد المصابين بالفيروس التاجي "كورونا" قد تجاوز الألف شخص، بينما بلغ عدد الوفيات 14 حالة".
يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بولندا في 4 آذار الحالي لدى شخص عاد من ألمانيا، حيث تم علاجه وتماثل للشفاء كليا وتم إخراجه من المستشفى، وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، في ذاك اليوم، البدء بالعمل بنظام الوباء في بولندا بسبب انتشار الفيروس، وقرر إغلاق الحدود للأجانب، ووقف الرحلات الجوية والسكك الحديدية الدولية للركاب، وحظر تجمع أكثر من 50 شخصاً، إلى جانب إغلاق أماكن الرفاهية والمطاعم. جاء ذلك على خلفية تفشي جائحة الفيروس في العالم.
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