نقل سيدة من زحلة لمستفى بيروت الحكومي للإشتباه بإصابتها بكورونا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، عن أنه بعد الإشتباه بحالة كورونا في محلة حوش الأمراء في زحلة لسيدة سورية تم نقلها بواسطة ​الصليب الأحمر​ مع زوجها ومواكبة ​قوى الأمن الداخلي​ إلى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من صحة إصابتها بعد أن ظهرت عليها عوارض ​فيروس كورونا​.

وقد حضرت شرطة بلدة زحلة وعملت على تعقيم المبنى الذي تسكنه بأكمله تفادياً لأن تكون مصابة وتعدي الآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان سجل حتى اللحظة 6 وفيات بكورونا و333 إصابة مؤكدة.