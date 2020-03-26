نقل سيدة من زحلة لمستفى بيروت الحكومي للإشتباه بإصابتها بكورونا

أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة، عن أنه بعد الإشتباه بحالة كورونا في محلة حوش الأمراء في زحلة لسيدة سورية تم نقلها بواسطة الصليب الأحمر مع زوجها ومواكبة قوى الأمن الداخلي إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من صحة إصابتها بعد أن ظهرت عليها عوارض فيروس كورونا.
وقد حضرت شرطة بلدة زحلة وعملت على تعقيم المبنى الذي تسكنه بأكمله تفادياً لأن تكون مصابة وتعدي الآخرين.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان سجل حتى اللحظة 6 وفيات بكورونا و333 إصابة مؤكدة.
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