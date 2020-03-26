مدير عام وزارة التربية: الامتحانات الرسمية حالياً قائمة والإعداد اللوجيستي بالوزارة قائم

أعلن مدير عام ​وزارة التربية​ ​فادي يرق​، في حديث تلفزيوني، ان "​الامتحانات الرسمية​ حالياً قائمة والإعداد اللوجيستي في وزارة التربية قائم وأي قرار بهذا الخصوص سيُتخذ بمهنية وببعد تربوي"، مشيراً الى انه "لم نخسر بعد ​العام الدراسي​ وكل الجسم التربوي في ​لبنان​ مع المحافظة على الشهادة الرسمية". إضغط للمزيد

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