بو صعب: من الصعب إجراء امتحانات رسمية

لفت الوزير السابق ​الياس بو صعب​، في حديث تلفزيوني، الى انه "حصل قتال وتفاوض من اجل الحصول على قرض بقيمة 100 مليون ​دولار​ من ​البنك الدولي​ لتطوير المناهج التربوية وتفعيل المدرسة الرسمية بعدما أثبتنا أننا تحملنا مسؤوليتنا في موضوع ​النازحين​ ولكن حصل بعض التأخير"، موضحاً ان "​لبنان​ في حالة استثنائية ويجب التفكير بطريقة غير معتادة، ومن الصعب إجراء امتحانات رسمية هذا العام كما يجب التفكير كيف يمكن إعطاء الاستاذ حقه من خلال إقرار مرسوم طوارئ يقبض بموجبه ​الاساتذة المتعاقدين​ رواتبهم عن هذا العام".

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