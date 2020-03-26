شكرا لقرائتكم خبر عن نائب شبين القناطر يشكر أهالى دائرته لالتزامهم بمواعيد الحظر : حمايتنا مسئوليتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، الشكر والتحية لأهالي شبين القناطر بمحافظة القليوبية للإلتزام بقرار حظر التجول الذي بدأ في تمام الساعة 7 مساء اليوم الأربعاء حتي الساعة 6 من صباح غدا الخميس، وعدم النزول من منازلهم، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال عضو مجلس النواب في تصريح لـ"الخليج 365"، إن كافة كافة المحال العامة بالإغلاق في المواعيد التي حددتها الحكومة بتمام الساعة الخامسة، مشيرا إلي إن التزام كافة المواطنين ومنهم أصحاب المحال يؤكد وعي الشعب المصري بأن هذه القرارات تستهدف المصلحة العامة، الأمر الذي يظهر بشكل واضح في خلو أكبر الميادين والشوارع في الدائرة من المواطنين حيث ميدان المحطة وشارع بورسعيد، ومنطقة عزبة أبو خضرة، وميدان النعناعية.

وأضاف محمود بدر، أن مواجهة فيروس كورونا المستجد لا تقع علي عاتق الحكومة فقط بل هناك مسؤولية مجتمعية، وعلي جميع المواطنين الالتزام بكافة الإرشادات التي وجهت بها الحكومة من أجل الحفاظ علي الصحة العامة.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر عددًا من القرارات الهامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بموجب الصلاحيات الممنوحة فى ضوء تفويض رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لـ"مدبولى" فى اختصاصاته، المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، وفى مقدمتها إعلان حظر التجول ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة 7 مساء حتى 6صباحا.

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وشملت القرارات، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة7 مساء حتى 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى والخاص خلال نفس الفترة، وغلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالى؛ والقرار لا يسرى على المخابز والصيدليات وغلق المقاهى والكافيتريات، والملاهى الليلية وكل أنشطة الترفيه، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل، تعليق خدمات الشهر العقارى ورخص البناء وغيرها من الإدارات التى تقدم خدمة، وغلق كل النوادى الرياضية والشعبية على كافة الجمهورية.















