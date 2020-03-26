شكرا لقرائتكم خبر عن الكورونا تصل إلى قيادات الاخوان..صفحة الهارب أكرم كساب تعلن اصابته بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصيب القيادي الاخواني الهارب اكرم كساب ، بفيروس كورونا ، وتم وضعه في العزل الصحي ، وذكرت صفحة القيادي الاخواني عبر الفيس بوك :"فقد تأكد بالفحص أن "أكرم كساب) مصاب بهذا الداء (فيروس كورونا)، وأنا في الحجر منذ أيام، لذا أهيب بالجميع ممن كان على تواصل معي في الفترة الماضية أن يأحذ بالأسباب ويقوم بالكشف الطبي اللازم.

وسادت على صفحات الاخوان الهاربين في تركيا وقطر وبريطانيا حالة من الحزن على اصابة قياداتهم بفيروس كورونا، واللافت في الامر ان هناك حالة من التخفي لدى الجماعة الارهابية، ومحاولة التكتم علي اعلان اصابتهم بفيروس كورونا .

وفي وقت سابق انتشرت الحملات التحريضية التي تشنها جماعة الإخوان ضد مصر، ومحاولة استغلال أزمة فيروس كورونا لبث الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية، موضحة أن مسيرة الإسكندرية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية وأثارت جدلا واسعا كانت بتخطيط من الجماعة التي دست عناصرها لعمل تجمعات لمحاولة نشر هذا الفيروس في مصر.

وذكرت قناة اكسترا نيوز ، في تقرير لها، أن جماعة الإخوان حاولت من خلال تلك المسيرات عمل حالة زحام في محاولة منها لدفع عناصرها لنشر الشائعات وبث حالة من الرعب لدى المصريين حول فيروس كورونا عبر تنظيم مثل تلك المسيرات.



