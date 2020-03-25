الشركات الصينية في المغرب والجالية تتبرع بـ5000 كاشف لفيروس كورونا

وسط تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، قدمت الجالية الصينية المقيمة في المغرب والشركات الصينية المستقرة في البلاد، آلاف المعدات للكشف عن الفيروس المستجد.

وقالت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء، إن طائرة المساعدات التي قدمت من الصين للمغرب، قبل يومين، كانت محملة بـ 5000 كاشف لفيروس كورونا الجديد تبرعت بها الشركات الصينية العاملة في المغرب والجالية الصينية في المغرب.

وأوضح الصدر ذاته أنه تم إرسال الكواشف إلى المختبرات المغربية، من أجل تجاوز النقص في الكواشف الناتج عن تطور وضع تفشي فيروس كورونا الجديد المتسارع في المغرب.

وحملت نفس الطائرة إمدادات طبية من مقاطعة قويتشو بالصين لمساعدة المغرب في مكافحته لفيروس كورنا الجديد، تشمل 15000 زوج من القفازات الطبية و20000 كمامة N95 و2000 بدلة واقية وغيرها من المستلزمات الطبية التي تتزايد الحاجة إليها، وتم تسليمها إلى المسؤولين المغاربة فور وصولها، وخاصة إلى الرباط وسوس اللتان أقامتا علاقات ودية على مستوى المقاطعات مع مقاطعة قويتشو الصينية، ليتم إرسال المستلزمات إلى الأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية.

وتفاعلا مع الخطوة الصينية، عبر المسؤولون في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لنظرائهم الصينيين، عن الشكر للمساعدات التي قدمتها الشركات والجالية الصينية، معتبرين أن هذه الخطوة “تعد مثالا جديدا على الصداقة العميقة بين الشعبين الصيني والمغربي”.