بريطانيا تسجل 28 حالة وفاة بسبب كورونا في يوم واحد والحصيلة تتجاوز 400!

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن حصيلة جديدة لوفاياتها بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالات الأنباء، اليوم، عن وزارة الصحة البريطانية، أن البلاد سجلت اليوم 28 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي أعداد الوفيات في المملكة إلى 465 شخص.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أمس، عن فرض قيود صارمة جديدة على ممارسات الحياة اليومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب جونيون المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الضرورية أو أداء تمرينات رياضية يومية أو لقضاء حاجة طبية ملحة، علاوة على الذهاب إلى العمل طالما كان ذلك “ضروريا للغاية”.

كما أمر رئيس الوزراء بغلق المتاجر التي لا تبيع سلعا ضرورية، وحظر تجمع أكثر من شخصين لا ينتمون إلى نفس الأسرة، محذرا أنه في حالة عدم الالتزام بهذه القواعد، ستكون للشرطة سلطة إجبار الناس على الانصياع لها بعدة طرق من بينها فرض غرامات مالية وتفريق التجمعات.