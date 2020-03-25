قضاة الملاعب.. بينهم رجال أمن وموظف بإدارة السجون يتكفلون بدعم أسر معوزة

انخرط مجموعة من الحكام المغاربة في مبادرة دعم مجموعة من الأسر المعوزة لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” وانعكاسها الاقتصادي على مجموعة من العائلات نتيجة توقف عجلة الشغل عن الدوران.

وتكفل الحكم زكرياء البوشتاوي، الذي يشتغل كرجل أمن، بمجموعة من العائلات الفقيرة بكل من الرباط وسلا وتمارة، وهو الأمر ذاته بالنسبة للحكم عبد العزيز لمسلك، الذي يشتغل بدوره في سلك الشرطة.

البادرة التضامنية ذات الطابع الانساني انخرط فيها، كذلك الحكم هشام أيت عبو، الذي يشتغل في إدارة السجون، في تكريس للوجه التضامني للحكام، الذين يشتغلون في سلك الأمن وإدارة السجون لتنضاف إلى مبادرات مماثلة انخرط فيها رياضيون ومدربون ودوليون سابقون.