“بريد كاش” يطلق خدمة التبرع لصندوق كورونا لزبنائه

أعلنت بريد كاش، اليوم الأربعاء، عن انطلاق حملة جمع التبرعات لصالح صندوق تدبير كورونا.
واوضح البريد أن هذه الخدمة، متوفرة في جميع وكالات البريد كاش في جميع أنحاء المغرب، ومتاحة للأشخاص والمؤسسات الذين يودون القيام بتبرع لفائدة هذا الصندوق.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يمكن لزبناء بريد كاش التبرع عبر تطبيقهم “بريد باي” بكل سهولة، كما وضع البريد وكالاته ومركز خدمة الزبناء رهن إشارة المواطنين للإجابة على التساؤلات حول تبرعهم للصندوق.
يشار إلى أن صندوق تدبير جائحة كورونا أطلق قبل أيام بمبادرة ملكية، لتتجاوز موارده اليوم العشرين مليار، بعدما فتح الباب للمؤسسات والشركات للتبرع ماديا وعينيا، كنا فتح الباب أمام المواطنين للتبرع بشكل مبتشر عبر التحويلات أو عبر الأنترنت.
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