في مقابر إسلامية.. تشييع جثامين مغاربة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا -صور

وسط تأزم الأوضاع في إيطاليا بسبب فيروس كوروتا، نقل نشطاء، اليوم الأربعاء، صورا مؤثرة لمراسيم تشييع ضحايا للفيروس، من بينهم زوجين مغربيين.

وقال نشطاء مغاربة في إيطاليا لـ”اليوم 24″ إن الأمر يتعلق بمراسيم تشييع زوجين مسنين مغربيين، توفيا بسبب فيروس كورونا في إيطاليا.

وحسب ذات المصادر، فإن التشييع كان اليوم الأربعاء، في المقبرة الإسلامية، في مدينة بيرگامو، شمال البلاد، في إقليم لومبارديا المنكوب بسبب الفيروس.

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وقالت ذات المصادر إنه لا توجد هناك تقارير رسمية تحدد أعداد المغاربة الذين توفوا في إيطاليا بسبب فيروس كورونا، إلا أنها أكدت أن جمعيات مغربية أحصت ستة ضحايا.

يشار إلى أن التقرير اليومي للوقاية المدنية الإيطالية اليوم، كشف أن حصيلة الوفيات بالفيروس اليوم 683 حالة، وتم تسجيل 3491 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم، لتصل حصيلة الوفيات 7503 شخص حتى الآن، و57521 حالة إصابة في جميع التراب الوطني، 3489 منهم تحت العناية المركزة.