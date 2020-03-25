غزة: تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، مساء الأربعاء، عن تسجيل ل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في القطاع المحاصر إلى 9 فيما وصل إجمالي الإصابات في الضفة المحتلة وقطاع غزة إلى 71 حالة من ضمنها حالة وفاة، في حين سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 2369 شخصًا وخمس وفيات.

وفي بيان مقتضب، أوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تم تسجيلها في أوساط من خالطوا الحالتين السابقتين، وذكرت أن الحالات الجديدة "من رجال الأمن الذين كانوا محجورين في نفس مركز الحجر ولا زالوا في الحجر ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز".

وشددت الوزارة على أنه "لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر".