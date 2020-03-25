شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تنقل القوات الأمريكية بالخارج 60 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، إنه أصدر أمرا بوقف التنقل يقضي بإيقاف جميع أشكال السفر والتنقل‭‭ ‬في الخارج لما يصل إلى 60 يوما في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا بين صفوف أفراد الجيش. وأضاف إسبر في المقابلة التي أجرتها معه "رويترز" أن الأمر يطبق على جميع القوات الأمريكية والمدنيين من عائلاتهم لكنه أوضح بأنه ستكون هناك بعض الاستثناءات. وقال إن أحد الاستثناءات سيكون الاستمرار في خفض عدد الجنود الجاري حاليا في أفغانستان.

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