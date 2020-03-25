شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تنقل القوات الأمريكية بالخارج 60 يومًا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف إسبر في المقابلة التي أجرتها معه "رويترز" أن الأمر يطبق على جميع القوات الأمريكية والمدنيين من عائلاتهم لكنه أوضح بأنه ستكون هناك بعض الاستثناءات. وقال إن أحد الاستثناءات سيكون الاستمرار في خفض عدد الجنود الجاري حاليا في أفغانستان.
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