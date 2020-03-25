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الإمارات تطلق برنامج التعقيم الوطني لكافة المرافق

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قررت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، بالإمارات، إطلاق "برنامج التعقيم الوطني" لإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع إبتداءً من الساعة الثامنة مساء غد الخميس، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد المقبل.

وسيتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو. وتهيب وزارتا الصحة والداخلية بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية.

وأهابت الوزارتان بأفراد المجتمع كافة الإلتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة.

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