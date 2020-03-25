شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 21 والإصابات 302 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الجزائر، اليوم، ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، إلى 21 حالة وفاة.

وأفاد الناطق باسم اللجنة العملية لمتابعة وباء فيروس كورونا بوزارة الصحة جمال فورار بوفاة شخصين في كل من محافظتي قسنطينة وتيبازة يبلغان من العمر 58 و42 عاما على التوالي.

وأوضح فورار في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 302 حالة، وذلك بعد اكتشاف 38 إصابة مؤكدة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن 24 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وغادرت المستشفيات، وأن محافظة البليدة التي تخضع للحجر الصحي التام منذ أمس، تتصدر قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات والوفيات بـ150 إصابة.