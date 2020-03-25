شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 21 والإصابات 302 والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد الناطق باسم اللجنة العملية لمتابعة وباء فيروس كورونا بوزارة الصحة جمال فورار بوفاة شخصين في كل من محافظتي قسنطينة وتيبازة يبلغان من العمر 58 و42 عاما على التوالي.
وأوضح فورار في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 302 حالة، وذلك بعد اكتشاف 38 إصابة مؤكدة جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن 24 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وغادرت المستشفيات، وأن محافظة البليدة التي تخضع للحجر الصحي التام منذ أمس، تتصدر قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات والوفيات بـ150 إصابة.
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