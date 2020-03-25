شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تكشف عن نتيجة ثاني فحص «كورونا» لميركل والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم، أن نتائج فحص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحقق من عدم إصابتها بفيروس كورونا جاءت سلبية للمرة الثانية. وقال المتحدث: "إن المستشارة الألمانية ستخضع لفحص آخر في بداية الأسبوع المقبل, مضيفا أنها ستواصل العمل من العزل المنزلي".

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