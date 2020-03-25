صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة ثمان حالات مشتبه في إصابتها بكورونا

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة الحالات الثمان المشتبه بها".

واضاف ان "النتيجة كانت سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا".