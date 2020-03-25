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مقتل عنصري امن بتفجير في البزايز

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن عنصري امن قتلا بتفجير في البزايز بديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، لدى مرور قوة امنية في منطقة البزايز جنوب مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، ما ادى الى مقتلهما في الحال".

 

واضاف انه "تم نقل الجثتين الى الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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