صحة الكرخ تعلن شفاء مصابين بكورونا وسلامة 16 مشتبها باصابته بالفايروس

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، عن شفاء مصابين اثنين بفايروس كورونا، فيما اشار الى سلامة 16 مشتبها باصابته بالفايروس.
وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "شابين غادرا اليوم مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهما الشفاء التام"، مبيان ان "احدهما بعمر ٢٥ سنة والآخر بعمر ٣٩ سنة".
واضاف ان "16 من المشتبه باصابته بالفايروس غادروا المستشفى الان بعد ثبوت عدم اصابتهم بالفايروس".
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