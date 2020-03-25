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صحة الكرخ تعلن شفاء مصابين بكورونا وسلامة 16 مشتبها باصابته بالفايروس

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اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، عن شفاء مصابين اثنين بفايروس ، فيما اشار الى سلامة 16 مشتبها باصابته بالفايروس.
وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "شابين غادرا اليوم مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهما الشفاء التام"، مبيان ان "احدهما بعمر ٢٥ سنة والآخر بعمر ٣٩ سنة".

واضاف ان "16 من المشتبه باصابته بالفايروس غادروا المستشفى الان بعد ثبوت عدم اصابتهم بالفايروس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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