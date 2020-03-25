تسجيل اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السلمانية، الاربعاء، عن تسجيل اصابة جديدة بكورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تم اليوم تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة". واضاف ان "عدد الحالات المصابة باقليم كردستان بلغت 100 حالة".

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