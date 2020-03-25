صحة نينوى تعلن نتائج فحوصات 19 مشتبه باصابته بكورونا

اعلنت دائرة صحة نينوى، الاربعاء، نتائج فحوصات 19 مشتبه باصابته بكورونا.
وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نتائج الفحوصات لـ 19 مشتبه باصابته بكورونا في المحافظة ظهرت سلبية وخالية من الفايروس".
واضافت ان "ذلك بعد ورود نتائج الفحص من مختبر الصحة العامة ببغداد".
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