وفاة مصاب بكورونا في بابل وشفاء حالة بالديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا مصابا بفايروس كورونا توفي اليوم في احدى مستشفيات المحافظة".

واضاف ان "المتوفي هو من سكنة اهالي المحاويل"، مشيرا الى ان "هذه هي ثاني حالة وفاة بالمحافظة".

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فيما اكدت مديرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي "شفاء مصابة بالفايروس"، مشيرة الى ان "هذه المصابية هي الاولى وهي من حي الفرات".

وتابعت ان "جميع حالات المشتبه بها في المحافظة سالبة".