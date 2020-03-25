شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا.. تسجيل 561 إصابة جديدة بكورونا و 15 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تكيا وارتفاع إجمالي الإصابات لديها إلى 2433.

Advertisements كما أكدت تسجيل 15 وفاة جديدة بالفيروس وارتفاع إجمالي الوفيات لديها إلى 59. وانتشر الفيروس في تركيا بشكل متسارع خلال الأيام الأخيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا.. تسجيل 561 إصابة جديدة بكورونا و 15 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.