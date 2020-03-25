شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 231 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت فرنسا، الأربعاء، عن تسجيل 231 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1331 وفاة.



وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد ذوي الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع إلى 2827 حالة.

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