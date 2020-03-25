مقتل وإصابة 4 جنود أتراك بهجوم لمقاتلين أكراد شمالي العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلنت تركيا، مساء اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020، مقتل وإصابة اربعة من جنودها بهجوم للأكراد.

Advertisements وقالت إن اثنين من الجنود قتلا فيا أصيب أثنان آخران بهجوم نفذه مقاتلون أكراد شمالي العراق. وتصاعدت عمليات الأكراد ضد القوات التركية منذ عملية شرق الفرات

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