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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. أحكام نهائية بحبس أبرز رموز نظام بوتفليقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أصدر القضاء الجزائري، مساء الأربعاء، أحكامه النهائية بإدانة كبار رموز نظام الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة في قضايا فساد.
وبحسب مصادر إعلامية، أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأحكام الابتدائية الصادرة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، التي قضت بسجنهما لمدة 15 سنة و12 سنة على التوالي، ورجل الأعمال علي بايري 3 سنوات سجنا.
كما صدرت أحكام أخرى بتخفيض العقوبة عن بقية المتهمين، بينهم وزيرا الصناعة والمناجم الأسبقان اللذان تقرر تخفيض عقوبتهما من 10 سنوات إلى 4 سنوات سجناً نافذاً.
إضافة إلى رجال الأعمال: علي حداد الذي حكم عليه بـ4 سنوات سجناً بعد أن كانت في الحكم الابتدائي 7 سنوات، وعلي عرباوي من 6 سنوات إلى 3 سنوات سجناً.
وبعد تأجيلها 3 مرات متتالية بطلب من هيئة دفاع المتهمين، استؤنفت في 8 مارس/آذار الماضي محاكمة أكثر من 30 مسؤولاً نافذاً في عهد بوتفليقة من رؤساء حكومات ووزراء سابقين ورجال أعمال وموظفين في وزارة الصناعة وبنوك حكومية
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