شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة.. وقف حركة السفر والتنقل بالخارج للعاملين بالجيش بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020، أمرًا بوقف حركة السفر والتنقل بالخارج للعاملين بالجيش الأمريكي.



وقال الوزير إن وقف التنقل سيستمر لمدة 60 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي: انسحاب قواتنا من أفغانستان مستمر بالرغم من قرار وقف تحركات العاملين بالجيش في الخارج

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