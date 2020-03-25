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4 حالات جديدة في الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الكويت سجلت وزارة الصحة الكويتية أمس أربع حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 195 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن الحالات الأربع، هي حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى السعودية، وهي لمواطن كويتي، وحالتان لمقيمين، وهما تحت التقصي الوبائي (إحدى الحالتين من الجنسية الفلبينية والثانية من الجنسية الصومالية)، وجار تتبع المخالطين وأخذ التاريخ الوبائي بشكل مفصل أكثر.



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