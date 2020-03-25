شكرا لقرائتكم خبر

الحكومة اليمنية تطالب بنقل مقر الأمم المتحدة للمناطق المحررة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

أكد الناطق الرسمي للجنة العليا للطوارئ بوزارة الصحة اليمنية الدكتور علي الوليدي التأكيد على خلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة، ودعا المواطنين للبقاء في المنازل كخطوة احترازية وعدم الاختلاط والتجمع وإغلاق أسواق القات، على أن تبقى محلات المواد الغذائية مفتوحة.

وجددت الحكومة اليمنية الشرعية مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها الخاصة بدعم اتفاق الحديدة ومركز العمليات المشتركة إلى المناطق المحررة، لضمان حيادية وفعالية أداء اللجنة.

ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية سفينة البعثة الأممية المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتي ترسو في ميناء الحديدة، ومنعها من المغادرة للمرة الثانية، بالتطور الخطير، بعد أيام من اعتداء مرتزقة إيران على ضابط الارتباط العقيد الصليحي على يد قناص حوثي في شارع صنعاء، بمدينة الحديدة.

Advertisements

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر أمس، إن ذلك «يؤكد من جديد عجز الأمم المتحدة عن تأمين مقراتها وضمان سلامة العاملين فيها، وضرورة إعادة النظر في آلية عمل بعثتها لدعم اتفاق الحديدة التي صارت رهينة بيد الميليشيات الحوثية».

وأشار إلى أن العمل «يؤكد همجية الميليشيات، وعدم احترامها لتعهداتها، وانقلابها على كل العهود والمواثيق»، محملا «فريق الرقابة الأممي برئاسة الجنرال أباهيجيت جوها المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن ضباط الارتباط في الفريق الحكومي الموجودين على متن السفينة».

وطالب الإرياني الأمم المتحدة «بإعادة الفريق الحكومي فورا إلى ميناء المخا، ونقل مركز العمليات المشتركة إلى المناطق المحررة في محافظة الحديدة، لضمان حيادية وفعالية أداء اللجنة».

إلى ذلك أعلنت قوات الجيش الوطني إحباطها هجوما حوثيا على مواقعها في جبهة باقم بمحافظة صعدة، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن أركان حرب محور علب العميد أديب الشهاب قوله إن»أفراد الجيش الوطني كبدوا ميليشيات الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد، بعد أن حاولت مجموعات التسلل والالتفاف على مواقع الجيش الوطني في تبة نائف وعدد من المواقع العسكرية التي استولى عليها الجيش الوطني في وقت سابق»، ووفقا للشهاب فقد منيت جماعة الحوثي بخسائر كبيرة في المعارك التي تشهدها محافظات حجة والبيضاء والجوف ونهم ومأرب والضالع والحديدة.

مشاهدات يمنية