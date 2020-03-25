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25 قتيلا في هجوم لداعش على كابول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كابول

كشفت وزارة الداخلية الأفغانية عن مقتل 25 شخصا في الهجوم الذي استهدف معبدا للسيخ بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي شهد احتجاز 150 شخصا من أفراد السيخ كرهائن، بعد أن هاجموا المكان في كابول، بحسب ما قاله ناريندير سينج خالسا العضو بالبرلمان ممثلا عن السيخ، وأضاف أن أغلبية الرهائن من النساء والأطفال، مشيرا إلى أنه لم يسمع أي صوت لتفجيرات أو إطلاق نار.

وقالت وزارة الداخلية إنه جرى إنقاذ 80 شخصا كانوا بالداخل وقت الهجوم، مضيفة أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجوم. وأشار المتحدث باسم الوزارة طارق أريان إلى أن نحو أربعة انتحاريين هاجموا المكان، وتبذل حاليا جهود للقضاء عليهم، ونفت حركة طالبان تورطها في هذه العملية.