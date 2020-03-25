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أزمة قلبية تغيب وزير الدفاع السوداني في جوبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الخرطوم

أعلن مجلس السيادة السوداني رسميا وفاة وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر محمد إبراهيم، في دولة جنوب السودان.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن عمر توفي إثر أزمة قلبية، وباشرت السلطات السودانية نقل الجثمان إلى الخرطوم، بينما جرى تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن «إن الوزير توفي إثر علة مرضية وهو يعاني أصلا من بعض الأمراض المزمنة «.

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وعين عمر وزيرا للدفاع في أول حكومة انتقالية بعد عزل عمر البشير في أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية، حيث كان عضوا في المجلس العسكري الانتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع برتبة فريق ركن.

وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 15 أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وشغل منذ مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وفي 23 مايو 2019 أصدر البرهان مرسوما دستوريا، عين بموجبه الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم، عضوا بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.

يشار إلى أن مفاوضات تجري في جوبا عاصمة جنوب السودان بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة كانت تقاتل حكومة البشير في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.