المحافظات السورية تشهد إلتزاما شبه تام بحظر التجول

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أن المحافظات السورية شهدت التزاما شبه تام لحظر التجوال الجزئي الذي فرضته ​الدولة السورية​، وكشفت ​وزارة الداخلية​ انها سجلت 153 مخالفة للقرار فرض ​حظر التجول​.

وفرضت الدولة السورية ابتداءا من اليوم حظر تجوال جزئي من السادسة مساءا حتى السادسة صباحا مع استمرار توقف ​المدارس​ و​الجامعات​ ومعظم الدوائر الحكومية عن العلم بالتزامن مع استنفار جميع كوادر الصحية وعناصر الشرطة في جميع المحافظات.

وسجلت السلطات الصحية خمسة إصابات بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.