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المحافظات السورية تشهد إلتزاما شبه تام بحظر التجول

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أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أن المحافظات السورية شهدت التزاما شبه تام لحظر التجوال الجزئي الذي فرضته ​الدولة السورية​، وكشفت ​وزارة الداخلية​ انها سجلت 153 مخالفة للقرار فرض ​حظر التجول​.

وفرضت الدولة السورية ابتداءا من اليوم حظر تجوال جزئي من السادسة مساءا حتى السادسة صباحا مع استمرار توقف ​المدارس​ و​الجامعات​ ومعظم الدوائر الحكومية عن العلم بالتزامن مع استنفار جميع كوادر الصحية وعناصر الشرطة في جميع المحافظات.

وسجلت السلطات الصحية خمسة إصابات بفيروس ، مشيرةً إلى أن حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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