المحافظات السورية تشهد إلتزاما شبه تام بحظر التجول

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا، أن المحافظات السورية شهدت التزاما شبه تام لحظر التجوال الجزئي الذي فرضته الدولة السورية، وكشفت وزارة الداخلية انها سجلت 153 مخالفة للقرار فرض حظر التجول.
وفرضت الدولة السورية ابتداءا من اليوم حظر تجوال جزئي من السادسة مساءا حتى السادسة صباحا مع استمرار توقف المدارس والجامعات ومعظم الدوائر الحكومية عن العلم بالتزامن مع استنفار جميع كوادر الصحية وعناصر الشرطة في جميع المحافظات.
وسجلت السلطات الصحية خمسة إصابات بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج.
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