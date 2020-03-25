الدفاع التركية: مقتل جنديين تركيين بقصف نفذه مسلحون أكراد شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "مقتل جنديين تركيين وإصابة آخرين بهجوم نفذه مسلحون أكراد شمالي ​العراق​"، موضحة ان "مسلحي ​حزب العمال الكردستاني​ شنوا هجوما استفزازيا على ​القوات التركية​، والقوات التركية حددت أهدافا في المنطقة، وقصفتها ودمرتها في الحال ردا على الهجوم".

هذا وتشن ​تركيا​ ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في ​شمال العراق​، وخاصة في منطقة جبل قنديل، حيث تؤكد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزون فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.