الدفاع التركية: مقتل جنديين تركيين بقصف نفذه مسلحون أكراد شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "مقتل جنديين تركيين وإصابة آخرين بهجوم نفذه مسلحون أكراد شمالي العراق"، موضحة ان "مسلحي حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما استفزازيا على القوات التركية، والقوات التركية حددت أهدافا في المنطقة، وقصفتها ودمرتها في الحال ردا على الهجوم".
هذا وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق، وخاصة في منطقة جبل قنديل، حيث تؤكد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزون فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.
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