أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "​أنصار الله​" مهدي المشاط، "الاحتفاظ بحقنا بالرد تجاه أي استمرار في اتخاذ أي أرض أو منطقة منطلقا للأعمال العدائية ضد قواتنا المسلحة أو للتقطع للمواطنين"، مؤكداً "الاستعداد التام للانفتاح على كل الجهود والمبادرات، في إطار تهدئة شاملة وحقيقية يلمس أثرها الناس"، لافتاً الى "انتهاء المرحلة الأولى من مراحل الوجع الكبير".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس أنصار الله يهدد السعودية: أنهينا أولى مراحل الوجع الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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