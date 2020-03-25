الصحة القطرية: تسجيل 11 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن "تسجيل 11 حالة مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا"، ما يرفع الإجمالي إلى 537 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من المرض 41 حالة، فيما تم فحص 12258 شخصا على "كوفيد 19".
هذا واتخذت قطر قرارا عاجلا، بشأن القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن مصرف قطر المركزي في بيان، أنه سيؤجل أقساط القروض لمدة 6 أشهر للقطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا"، موضحاً "تخصيص نافذة إعادة شراء تكون بنسبة صفرية، تستخدم بواسطة البنوك في تأجيل أقساط القروض".
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