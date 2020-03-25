الصحة القطرية: تسجيل 11 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ القطرية، عن "تسجيل 11 حالة مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا"، ما يرفع الإجمالي إلى 537 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من المرض 41 حالة، فيما تم فحص 12258 شخصا على "​كوفيد 19​".

هذا واتخذت قطر قرارا عاجلا، بشأن القطاعات المتضررة من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، حيث أعلن مصرف قطر المركزي في بيان، أنه سيؤجل أقساط ​القروض​ لمدة 6 أشهر للقطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا"، موضحاً "تخصيص نافذة إعادة شراء تكون بنسبة صفرية، تستخدم بواسطة البنوك في تأجيل أقساط القروض".