ماكرون: إطلاق عملية للجيش الفرنسي في إطار إجراءات مكافحة كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه "قرر إطلاق عملية للجيش الفرنسي في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد".
وأشار ماكرون في كلمة ألقاها اليوم، إلى أنه "أمر ببدء عملية للقوات المسلحة الفرنسية أطلق عليها اسم "الصمود"، موضحا أن الغرض منها يكمن في مساعدة ودعم سكان البلاد في قطاع الخدمات الصحية والحماية الطبية والمجال اللوجيستي".
كما تعهد ماكرون بوضع وتنفيذ "خطة واسعة خاصة بالاستثمارات في نظام المستشفيات وتحسين ظروف الارتقاء الاحترافي فيه فورا بعد تجاوز هذه الأزمة".
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