الداخلية السورية: توقيف 153 شخصا مخالفا لقرار فرض حظر التجول

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قيامها بتوقيف 153 شخصاً مخالف لقرار فرض حظر التجول الذي فرضته الحكومة في سوريا بهدف عدم إنتشار كورونا بعد أن سجلت السلطات خمس حالات مؤكدة منه.
وجاءت التوقيفات على صعيد المناطق من خلال توقيف 34 في دمشق، 22 ريف دمشق، 4 في حماة، واحد في حمصن 33 في اللاذقية، 6 في طرطوس، 28 حلب وسيتم احالتهم للقضاء المختص تمهيداً لمحاكمتهم.
وكانت السلطات في سوريا قد فرضت حظر التجول من الساعة السادسة مساءاً حتى الساعة السادسة صباحا وذلك لمحاولة منع نشر فيروس كورونا في البلاد.
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