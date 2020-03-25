الصحة العراقية: ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في العراق إلى 29

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان عن "ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 29 وفاة و346 إصابة، بعد تسجيل 30 إصابة وحالتي وفاة جديدة"، موضحة أن "الإصابات توزعت في محافظات بغداد والبصرة والمثنى وكربلاء وكركوك، وكذلك في النجف والسليمانية والديوانية وأربيل"، مبينة أن "حالتي الوفاة الجديدتين سجلتا في محافظتي كركوك وبابل".
ودعت الوزارة المواطنين الذين يشكون من أعراض الإنفلونزا إلى "مراجعة أقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم"، لافتة الى ان "أغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة المؤسسة الصحية، مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه".
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