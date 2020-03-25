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الصحة العراقية: ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في العراق إلى 29

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أعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ ​العراق​ية، في بيان عن "ارتفاع ​حالات​ الوفاة والإصابة ب​فيروس ​ في العراق إلى 29 وفاة و346 إصابة، بعد تسجيل 30 إصابة وحالتي وفاة جديدة"، موضحة أن "الإصابات توزعت في محافظات ​بغداد​ و​البصرة​ والمثنى و​كربلاء​ و​كركوك​، وكذلك في ​النجف​ والسليمانية والديوانية و​أربيل​"، مبينة أن "حالتي الوفاة الجديدتين سجلتا في محافظتي كركوك وبابل".

ودعت الوزارة المواطنين الذين يشكون من أعراض ​الإنفلونزا​ إلى "مراجعة أقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم"، لافتة الى ان "أغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة المؤسسة الصحية، مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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