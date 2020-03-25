الصحة العراقية: ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في العراق إلى 29

أعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ ​العراق​ية، في بيان عن "ارتفاع ​حالات​ الوفاة والإصابة ب​فيروس كورونا​ في العراق إلى 29 وفاة و346 إصابة، بعد تسجيل 30 إصابة وحالتي وفاة جديدة"، موضحة أن "الإصابات توزعت في محافظات ​بغداد​ و​البصرة​ والمثنى و​كربلاء​ و​كركوك​، وكذلك في ​النجف​ والسليمانية والديوانية و​أربيل​"، مبينة أن "حالتي الوفاة الجديدتين سجلتا في محافظتي كركوك وبابل".

ودعت الوزارة المواطنين الذين يشكون من أعراض ​الإنفلونزا​ إلى "مراجعة أقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم"، لافتة الى ان "أغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة المؤسسة الصحية، مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه".