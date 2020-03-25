الصحة الأردنية: تسجل 19 حالة إصابة بكورونا ليبلغ العدد 172

أعلنت ​وزارة الصحة​ الأردنية عن تسجل 19 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 172 حالة.

وكان رئيس الوزراء الأردني ​عمر الرزاز​، قد أعلن اليوم أن الحكومة ستسمح للناس بالسير على الأقدام لشراء البقالة في المتاجر الصغيرة لتسهيل ​الحياة​ اليومية لما يقرب من عشرة ملايين نسمة وسط ​حظر تجول​ صارم لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم فرض ​حظر التجول​ يوم السبت بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجول ينفذه ​الجيش​ وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية. وبررت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن الكثير من الناس قد استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بانتشار الفيروس بسرعة.