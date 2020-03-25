الصحة الأردنية: تسجل 19 حالة إصابة بكورونا ليبلغ العدد 172

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 172 حالة.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، قد أعلن اليوم أن الحكومة ستسمح للناس بالسير على الأقدام لشراء البقالة في المتاجر الصغيرة لتسهيل الحياة اليومية لما يقرب من عشرة ملايين نسمة وسط حظر تجول صارم لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتم فرض حظر التجول يوم السبت بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجول ينفذه الجيش وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية. وبررت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن الكثير من الناس قد استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بانتشار الفيروس بسرعة.
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