الخارجية البريطانية: وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن "وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن "الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاما، توفي في، وشغل منصب نائب السفير البريطاني في المجر منذ كانون الأول الماضي".
ووفقاً للحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة المجرية، والتي نُشرت في وقت سابق من اليوم، فإن وفاة ديك رفعت عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المجر إلى 10.
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