الخارجية البريطانية: وفاة نائب السفير البريطاني في بودابست إثر إصابته بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الخارجية البريطانية​، عن "وفاة نائب ​السفير البريطاني​ في بودابست إثر إصابته ب​فيروس كورونا​ المسبب لمرض "​كوفيد 19​"، مشيرة إلى أن "الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاما، توفي في، وشغل منصب نائب السفير البريطاني في ​المجر​ منذ كانون الأول الماضي".

ووفقاً للحصيلة الرسمية الصادرة عن ​الحكومة​ المجرية، والتي نُشرت في وقت سابق من اليوم، فإن وفاة ديك رفعت عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المجر إلى 10.