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لافروف يبحث مع نظيره الجزائري إمكانية مساعدة روسيا للجزائر في محاربة كورونا

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أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن "اجراء وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ​اتصال​ هاتفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، حيث جرى البحث بمسائل التعاون بين ​روسيا​ والجزائر في محاربة وباء ​فيروس ​، بما في ذلك إمكانية تقديم المساعدة في هذا الصدد من الجانب الروسي"، مشيرة الى ان "الحديث تناول أيضا بعض المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الجزائرية المتعددة الأوجه".

يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت خبراءها العسكريين والمعدات الطبية إلى ​إيطاليا​ لمساعدتها في منع انتشار فيروس كورونا، علما بأن إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا جراء الوباء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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