أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن "اجراء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، حيث جرى البحث بمسائل التعاون بين روسيا والجزائر في محاربة وباء فيروس كورونا، بما في ذلك إمكانية تقديم المساعدة في هذا الصدد من الجانب الروسي"، مشيرة الى ان "الحديث تناول أيضا بعض المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الجزائرية المتعددة الأوجه".
يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت خبراءها العسكريين والمعدات الطبية إلى إيطاليا لمساعدتها في منع انتشار فيروس كورونا، علما بأن إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا جراء الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يبحث مع نظيره الجزائري إمكانية مساعدة روسيا للجزائر في محاربة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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