دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من إجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها، حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين".
وأعرب السيسي عن "قناعته بأن بلاه ستنجح في التغلب على الوباء "بتكاتف الجميع، بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارا وشبابا، وأيضا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي للمصريين: على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسنعبر اللحظات العصيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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