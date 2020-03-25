السيسي للمصريين: على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسنعبر اللحظات العصيبة

دعا الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في اليوم الأول من تطبيق ​الحكومة​ للحزمة الإضافية من إجراءات ​الوقاية​ الاحترازية من ​فيروس كورونا​، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها، حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين".

وأعرب السيسي عن "قناعته بأن بلاه ستنجح في التغلب على الوباء "بتكاتف الجميع، بدءا من ​المرأة​ المصرية العظيمة وأسرتها كبارا وشبابا، وأيضا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، ​القوات المسلحة​، و​الشرطة​ المدنية البواسل، وجميع أبطال ​منظومة​ الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر".