تأكيد إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بكورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية أن نتائج الفحوصات لنائبة رئيس الوزراء كارمين كالفو، جاءت إيجابية، و بالتالي فإنها أكدت إصابتها بفيروس كورونا.
و أشار بيان الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن تأكيد الإصابة جاء بنتيجة الفحوصات التي جرت يوم الثلاثاء، فيما كان الفحص الأول سلبيا، وتم إجراء الفحص الثاني لأن الأول أثبت أنه غير كافي، مؤكدة أن كالفو بحالة جيدة وتتلقى العلاج الطبي حاليا.
يذكر أن رئيسة الوزراء في إسبانيا كارمين كالفو من مواليد عام 1957، وتولت منصبها الحالي منذ شهر تموز 2018.
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