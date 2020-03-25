أعلنت وزارة الصحة في المغرب اليوم الأربعاء، عن وفاة سادس شخص بفيروس كورونا المستجد في المملكة، و أكدت تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 225 حالة.
وكانت آخر الأرقام الصادرة تشير إلى 170 حالة إصابة، استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
وأشارت وزارة الصحة في المغرب إلى أن حالة واحدة تماثلت للشفاء التام من فيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات التي تم تأكيد شفائها إلى 7 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل سادس حالة وفاة في المغرب وحصيلة المصابين ترتفع إلى 225 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.