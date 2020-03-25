تسجيل سادس حالة وفاة في المغرب وحصيلة المصابين ترتفع إلى 225 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​المغرب​ اليوم الأربعاء، عن وفاة سادس شخص ب​فيروس كورونا​ المستجد في المملكة، و أكدت تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 225 حالة.

وكانت آخر الأرقام الصادرة تشير إلى 170 حالة إصابة، استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وأشارت وزارة الصحة في المغرب إلى أن حالة واحدة تماثلت للشفاء التام من فيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات التي تم تأكيد شفائها إلى 7 حالات.