نفى رئيس بلدية ​نهر ابراهيم​ شربل أبي رعد، في بيان، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "حالة خوف وهلع داخل البلدة جراء وجود إصابات ب​فيروس كورونا​"، مؤكدا "أن كل ​الاخبار​ المتداولة غير صحيحة على الاطلاق، وأنه حتى اليوم لا يوجد أية إصابة داخل البلدة"، داعياً الجميع الى "عدم نشر مثل هذه الاخبار قبل التأكد من صحتها، منعا لإثارة البلبلة والخوف بين المواطنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية نهر ابراهيم: لا إصابات بالكورونا ولا حالة هلع في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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