نتانياهو يشبه كورونا بالطاعون:الإغلاق الكامل سيكون خيار الحكومة الوحيد

شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ​فيروس كورونا​ بوباء ​الطاعون​ الدبلي، مشيرا إلى أنه لا يعلم متى سينتهي تفشي هذا الوباء، مؤكداً أن "الحكومة تدرس الخطوات التالية لمواجهة الفيروس"، وأعرب عن أمله بالعودة إلى "الأيام الطبيعية".

وتوقع في كلمة متلفزة أنه "قد تكون هناك آلاف الإصابات الجديدة خلال الأيام القادمة، وفي حال لم يتسن ​تحقيق​ تقدم ملموس في محاربة كورونا، فإن الإغلاق الكامل سيكون الخيار الوحيد لدى الحكومة، وهي تتخذ خطوات للتحضير لذلك، وتبذل جهودا حثيثة للحصول على ​معدات طبية​ إضافية، على خلفية المعلومات حول وجود نقص حاد في أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي بالبلاد".