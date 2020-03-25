أكد عضو "​اللقاء التشاوري​" النائب ​عدنان طرابلسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "من منطلق حرصنا على مصلحة ​الشعب اللبناني​ ونجاح ​الحكومة​ الحالية، نقف إلى جانبها في إجراءاتها المفيدة لمواجهة ​فيروس كورونا​، ولكننا ندعوها في الوقت نفسه إلى أن تحمي أموال الناس وودائعهم، وأن تعين الأسر الفقيرة في هذه المحنة، وأن لا تقع في فخ المحاصصات في ​التعيينات​ وغيرها".

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كانت هذه تفاصيل خبر عدنان طرابلسي: لحماية ودائع الناس وعدم الوقوع في فخ المحاصصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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