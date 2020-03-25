البستاني: نتضرع إليك يا عذراء أن تنجي لبنان

أعتبر عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​فريد البستاني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "سيدتنا ​العذراء​ تجمعنا مسيحيين ومسلمين، وتجعل من لبنان الوطن الفريد على صورة شوفنا الحبيب يحتفل ب​عيد البشارة​ بجميع أبنائه، وفي هذه الأيام الصعبة نتضرع إليك يا عذراء أن تكوني بجانب كل من يكافح هذا الوباء وان تنجي لبنان وتخلصيه".

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